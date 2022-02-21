Хабиб про бой с Жоржем Сен-Пьером: «Смысла в этом не вижу»

Бывший чемпион UFC в легком весе сделал заявление о поединке по грепплингу с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях .

«Смысла в этом не вижу. Можно подлить масла в огонь и сказать что-то, но я не хочу на этой теме пиарить лигу Eagle FC. Я хочу продвигать организацию в другом формате.

Не думаю, что вернусь ради борьбы с кем-то. Пусть другие борются, кому это надо.

Вопрос в том, надо ли мне это? В этой жизни нам не все дозволено делать, что мы желаем, так что иногда желания могут не совпадать с тем, что ты будешь делать. Ты можешь просто этого хотеть и все.

Есть смысл сейчас говорить о моем голоде? Я не вижу», – сказал Нурмагомедов.

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