Сен-Пьер намекнул на возможный бой в 2022 году: «Это может быть благотворительность или что-то в этом роде»

Бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер заявил, что может провести поединок в 2022 году. При этом канадец подчеркнул, что речь идет не о соревновательном бое.

«Мои дни в серьезных боях закончились. Может быть, вы увидите меня в чем-то другом, например, я не знаю...

Бой – это всегда серьезно, потому что это драка, это боевые искусства. Вы не деретесь понарошку. Но я не говорю «никогда», если это будет благотворительность или что-то в этом роде.

Но что касается соревнований, чтобы доказать, что я самый сильный человек в мире, эти дни прошли, с этим покончено», – сказал Сен-Пьер.

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