Президент Eagle FC: «Ничто не мешает устроить схватку по грэпплингу между Хабибом и Сен-Пьером»

Президент бойцовской лиги Eagle FC Шамиль Завуров заявил, что хочет увидеть в рамках одного из турниров организации схватку между Хабибом Нурмагомедовым и Жоржем Сен-Пьером по правилам грэпплинга.
«Ничего не мешает, оба в форме. Было бы интересно. Я думаю, это вопрос к Хабибу – обсуждали они это или нет.
Мы с ним об этом еще не разговаривали. Думаю, что на каком-нибудь большом турнире Eagle FC в Штатах можно было бы организовать такое. Конечно, публику бы собрало оно», – сказал промоутер.
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