Шлеменко про лишение Усика звания «Почетного жителя Симферополя»: «Его поведение расстроило людей»

Российский боец прокомментировал новость о том, что чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика лишили звания «Почетного гражданина Симферополя».

— Здесь простая ситуация. В родном городе спортсмена не оценили того, как спортсмен себя повел. И лишили его звания почетного гражданина. Бывает.

— Сейчас вводят санкции в основном против наших спортсменов, но тут мы их применили.

— Понятно, что это в большей степени эмоциональное решение. Александр в каком-то смысле — заложник ситуации. И наверное, первое время он не понимал, как себя вести. Поэтому у него начались все эти метания.

Сначала сфотографировался с автоматом, потом сказал, что автомат брал не для военных действий, а для защиты своей семьи, потом уехал из страны тренироваться… Надо понимать, что давление с украинской стороны на него было огромным.

И сложно сказать насколько искренне, но под этим давлением он начал даже пытаться говорить на украинском языке и финансово помогать ВСУ. Наверное, это расстроило людей в его родном городе, поэтому он там перестал быть почетным гражданином. Все просто.

Александра Усика лишили звания «Почетного жителя Симферополя»

Эдди Хирн: «23 июля – вероятная дата боя Усик – Джошуа. У нас есть ряд локаций на Ближнем Востоке и Великобритании»