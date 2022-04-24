Фьюри после боя с Уайтом: «Если бы это была компьютерная игра, она точно была бы завершена»

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри подтвердил намерение завершить карьеру после победы над .

«Дело никогда не было в деньгах. Я не человек денег. Я езжу на Passat с номерным знаком 56. У меня никогда не было ремней. Дело никогда не было в наследии. Дело было в том, чтобы бить ублюдков по морде.

Я выиграл все пояса, которые только можно было выиграть. Если бы это была компьютерная игра, она точно была бы завершена.

Перед тем, как я дрался с , я был в своем доме в Вегасе и сказал (жене) Пэрис: «Это будет последний бой, я просто не хочу больше этого делать», и она сказала: «Да, я счастлива, пусть это будет последний бой.

Затем после боя я сказал ей в душе: «Это определенно последний бой, этого больше не будет».

Я был доволен этим решением, как тут мне звонит Фрэнк (Уоррен) и говорит, что мы можем провести бой на «Уэмбли». Я сказал Пэрис: «Я должен подраться еще раз», – сказал Фьюри на пресс-конференции.

Тайсон Фьюри: «Обещал жене, что третий бой с Уайлдером будет последним, но очень хотел выступить на «Уэмбли»

Тайсон Фьюри вырубил очередного соперника: игрался с ним 6 раундов и отправил в нокаут эффектной двойкой