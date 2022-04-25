Тайсон Фьюри: «Я бы хотел, чтобы Деонтей Уайлдер сражался за звание чемпиона по версии WBC»

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что хочет, чтобы сражался за титул, если он освободит место.

«Я бы хотел, чтобы Деонтей Уайлдер сражался за звание чемпиона по версии WBC. Его просто не оценивают по достоинству.

Я верю, что он все еще второй лучший в мире. Думаю, что он нокаутирует кого угодно», – заявил Фьюри.

Напомним, что Фьюри нокаутировал в 6-м раунде и объявил о завершении карьеры.

Тайсон Фьюри уходит из бокса. Чемпион не встретится с Усиком, но хочет бой с нокаутером из UFC – по странным правилам

Диллиан Уайт о бое с Фьюри: «Это было близкое сражение»