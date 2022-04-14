Майкл Биспинг: «Сехудо маленький для Волкановски. У него нет шансов»

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг оценил шансы Генри Сехудо в возможном поединке против чемпиона полулегкого дивизиона Алекса Волкановски.
«Нужно мечтать по-крупному, но проблема Генри в том, что он маленький для этой весовой категории и тем более для Волкановски.
Сехудо по какой-то причине начал свою карьеру в наилегчайшем весе, а после этого поднялся в легчайший. Здесь разница не особо ощущалась, но в полулегком дивизионе это будет ощутимо. Конечно, Генри может набрать 160 фунтов, но вопрос в том, какой его рабочий вес?
Избыток веса может критично повлиять на вашу скорость, что в конечном счете скажется на всех остальных качествах. По ходу поединка он может уставать и лишний вес, который он носит на себе, станет как заноза в заднице.
Волкановски дважды побил Макса Холлоуэя, нокаутировал Корейского Зомби, а до этого провел потрясающий бой с Брайаном Ортегой. У него потрясающий рекорд. Так что думаю, у Сехудо нет шансов», – сказал Биспинг.
Алекс Волкановски: «Сперва Сехудо нужно с кем-то подраться, прежде чем выйти на бой за титул со мной»
Генри Сехудо: «Я могу победить Волкановски и стать тройным чемпионом. Так в чем дело, Уайт?»