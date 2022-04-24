Биспинг про бой Фьюри – Нганну: «Тайсон отбил бы Фрэнсису голову»

Бывший чемпион UFC в среднем весе поделился ожиданиями от предстоящего поединка между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри и чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

«Я бы хотел увидеть этот бой. Хочу увидеть, как Нганну зарабатывает огромную сумму денег. Тайсон отбил бы ему голову, но Фрэнсис — большой парень, он может держать удар.

Нас всех так или иначе побеждали. Нганну вышел бы туда, провел бой, и у него может быть шанс. Ты никогда не знаешь.

Фрэнсис бьет очень сильно. Если он донесет удар до Тайсона, то неизвестно, что будет. У него есть уверенность, чтобы идти вперед», – сказал Биспинг.

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