Дьюи Купер, тренер чемпиона UFC в тяжелом весе , рассказал о правилах поединка с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

«Боксерский бой, перчатки для ММА, но не четырехунцовые, а восьмиунцовые, которые парни используют в спаррингах, и клетка.

Это будет боксерский поединок, в котором можно клинчевать и разрешен грязный бокс. По сути, это кулачный бой в клетке в восьмиунцовых перчатках для ММА. Это и не чистый поединок по боксу, и не бой по правилам ММА.

Это 65 на 35 в сторону бокса, потому что нельзя бить ногами и переводить в партер. Посмотрим, сможет ли Тайсон показать ту же энергию, когда будет обмениваться ударами с таким мощным панчером, как Фрэнсис, в маленьких перчатка», – сказал Купер.

Нокаутировав в 6-м раунде Диллиана Уайта Фьюри пригласил в ринг Нганну, и они объявили о поединке, который состоится в следующем году.

Биспинг про бой Фьюри – Нганну: «Тайсон отбил бы Фрэнсису голову»

Фрэнсис Нганну вышел в ринг после победы Тайсона Фьюри. Чемпион UFC назвал правила, по которым пройдет их бой