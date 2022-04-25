Василий «Пельмень» Камоцкий про турнир Логана Пола: «Я с бухты-барахты соглашения не подписываю»

Русский чемпион по пощечинам Василий Камоцкий, известный как «Пельмень», рассказал о переговорах с промоушеном блогера Логана Пола.
— Сейчас у Логана Пола и Арнольда Шварценеггера свой промоушен по пощечинам.
— У них хороший турнир, я тоже должен был там быть, мне предлагали. У нас начались переговоры еще до Нового года. Я сразу сказал: «Давайте сперва начнем решать вопросы с визой, а потом все остальное». Но они не согласились. Хотели, чтобы сначала был подписан контракт. Но я с бухты-барахты не подписываю соглашения. В итоге я не сделал визу и не поехал.
— В этой истории возможно продолжение?
— Теоретически возможно. Но будут ли они высылать приглашение в то время, когда российских спортсменов повсюду отстраняют? Пока в НХЛ наши продолжают феерить.
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