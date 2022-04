Сергей Хандожко: «Уже во время разминки перед боем в UFC сказали убрать российский флаг»

Российский боец UFC Сергей Хандожко сообщил, что промоушен запретил ему выйти на бой на турнир UFC Fight Night 205 с российским флагом.

«Я выходил под песню из фильма «Брат 2», «Полковнику никто не пишет». Мне сказали, что я буду драться в Америке, и я сразу подумал, что под эту песню — я себе часто это представлял.

Единственное — я выбрал версию, где есть вставка из фильма: «Are you gangsters? No, we are Russians». Но ее вырезали. Но прикольно, песня хорошо зашла.

Что касается флага России, уже во время разминки подошли и сказали: «Сегодня без флагов». Правда, я не знаю, только мне или остальным бойцам тоже.

Но на фотосессии после боя флаг можно было использовать без проблем», – сказал Хандожко.

Хандожко нокаутировал Дуайта Гранта во втором раунде.

