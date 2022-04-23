UFC Fight Night 205: Андраде – Лемос, Романов против Шермана и другие бои

В ночь на 24 апреля в Лас-Вегасе пройдет UFC Fight Night 205, в главном событии которого экс-чемпионка промоушена Джессика Андраде встретится с Амандой Лемос.

Полностью мейнкард турнира выглядит следующим образом:

Джессика Андраде (22-9) – Аманда Лемос (11-1-1);

Клэй Гуида (37-21) – Клаудио Пуэллес (11-2);

Мэйси Барбер (9-2) – Монтана Де Ла Роса (12-6-1);

Александр Романов (15-0) – Чейз Шерман (15-9);

Чарльз Жорден (12-4-1) – Ландо Ванната (12-5-2).

Главные бои начнутся в 04:00 по московскому времени.

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