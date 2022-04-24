Жена Фьюри: «В глубине души я понимаю, что Тайсон вернется в бокс только ради объединительного боя»

Пэрис Фьюри, жена чемпиона WBC в тяжелом весе , прокомментировала решение мужа завершить карьеру после победы над .

«Я хочу, чтобы он завершил карьеру. Ему больше нечего доказывать. Если бы у него остались незавершенные дела, я бы сказала: «Да, Тайсон, ты должен сделать это». Но ему больше нечего доказывать.

Он действительно хочет уйти. Тайсон не будет продолжать карьеру только ради денег и славы. Сегодня он самый известный человек на планете.

В глубине души я понимаю, что Тайсон вернется в бокс только ради объединительного боя», – сказала Фьюри.

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