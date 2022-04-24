Томми Фьюри: «На этой планете нет человека, который мог бы победить Тайсона Фьюри»

Боксер полусреднего веса Томми Фьюри (8-0, 4 КО) прокомментировал решение своего брата, чемпиона WBC в тяжелом весе (32-0-1, 23 КО), завершить карьеру после победы над Диллианом Уайтом ( 28-3, 19 КО).

«Он сенсационный, он самый лучший в мире, и он показал это всем. На этой планете нет человека, который мог бы победить его, и это все.

Я хотел бы, чтобы он ушел на пенсию, потому что на все это тратится слишком много нервов.

Теперь ему больше нечего делать. Он все выиграл, он победил всех. Это решение полностью зависит от него», – сказал Фьюри.

Фьюри нокаутировал в 6-м раунде.

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