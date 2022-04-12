Фрэнсис Нганну: «Бой Чимаева и Бернса доказывает, как велик Усман!»

Чемпион UFC в тяжелом весе поделился впечатлениями от поединка Хамзата Чимаева и .

Чимаев победил Бернса на UFC 273 единогласным решением судей.

«Эти двое оставили все в октагоне. Что за бой! Великая битва между двумя воинами! Поздравляю обоих бойцов. Может быть, теперь вы, ребята, проявите немного уважение к Гилберту.

Этот бой доказывает, как велик . Если вы смотрели его бой против Гилберта, вы понимаете, о чем я», – написал Нганну.

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