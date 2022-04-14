Али Абдель-Азиз про бой Чимаев – Бернс: «Это один из лучших поединков, которые я когда-либо видел»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Али Абдель-Азиз Гилберт Бернс Хамзат Чимаев UFC 273 Бокс/MMA/UFC

Менеджер Али Абдель-Азиз поделился впечатлениями от боя между Хамзатом Чимаевым и Гилбертом Бернсом на UFC 273.

«Во-первых, я думаю, что это один из лучших боев, которые я когда-либо видел. Этот поединок в той же категории, что и поединок Фрэнки Эдгар — Грэй Мэйнард.

В конце концов, вокруг Хамзата было много хайпа. Этот парень хорош. Он жесткий, а Гилберту никто не оказывал никакого уважения. Никто! Думаю, даже Хамзат.

Необходимо отдать должное обоим парням. Мы знали, на каком уровне находится Чимаев. Мы всегда знали уровень Гилберта.

Полусредний вес — один из лучших дивизионов в UFC. Я всегда хотел увидеть бой Бернса против Колби Ковингтона, поскольку думаю, что это заинтригует фанатов», – сказал Абдель-Азиз.

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