Белал Мухаммад: «Люди считают Чимаева роботом или персонажем Marvel, но мы все истекаем кровью»

Боец UFC Белал Мухаммад рассказал об отношении к полусредневесу Хамзату Чимаеву.

«Он всегда был крутым бойцом для меня, поэтому я и хотел этого боя. Я думаю, что он все еще великолепный боец.

Он не проигрывал и все еще очень молод. Люди считают его роботом или персонажем Marvel, которому достаточно дотронуться до тебя, чтобы ты упал.

Мы все люди и мы все истекаем кровью. Чимаева так возвысили, что когда он встретился со вторым номером рейтинга и не победил уверенно, как это делал раньше, то все решили, что он отстой.

Я по-прежнему считаю, что он является сильным бойцом и может победить всех в нашем дивизионе кроме меня.

Было бы интересно посмотреть, что произошло бы в четвертом и пятом раундах их поединка. В третьем раунде они оба устали, но дрались от всего сердца, поэтому было бы интересно посмотреть, что произойдет еще в двух», – сказал Мухаммад.

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