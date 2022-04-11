Магомед Исмаилов: «Поздравляю Чимаева с победой, а Ян попал под санкции»

Российский боец подвел итоги турнира UFC 273, где Хамзат Чимаев решением судей победил Гилберта Бернса, а проиграл .

и устроили настоящую войну в клетке. Поздравляю Хамзата с победой, ударка, давление, характер, держалка, все на месте.

Петр Ян попал под санкции, о всех раундах говорить не буду, последние 4 раунда делим пополам, 2 за Стерлингом и 2 за Яном! Под вопросом остается 1 раунд! Что мы должны учитывать, а вернее должны были учитывать судьи! 1 — за кем давление и прессинг в первом раунде! 2 — два последних раунда (чемпионские) предпочтительнее двух начальных!

И того как я увидел 1,4,5 раунды за Петей! Но в данном случае как я понимаю, все эти доводы перечеркнули санкции! Другого объяснения этому я не нахожу!» – написал Исмаилов в социальных сетях.

А кто засудил Яна? Одного давно требуют уволить за неадекватные решения, второй – дебютант с крошечным опытом

Ян вышел против Стерлинга без флага России. Впервые за карьеру в UFC