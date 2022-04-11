Малыхин выплатит Двалишвили 50 тысяч долларов за поражение Яна: «Для меня спор – святое»

Временный чемпион ONE в тяжелом весе Анатолий Малыхин выплатит бойцу UFC Мерабу Двалишвили 50 тысяч долларов, которые россиянин проспорил грузину, заключив пари на реванш Петра Яна и Алджамейна Стерлинга.
После поражения Яна Малыхин опубликовал в соцсетях скрин переписки с Двалишвили, где спрашивает у него номер карты.
«Для меня спорт — это святое», – написал Малыхин.
Ян проиграл Стерлингу раздельным решением судей на UFC 273.
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