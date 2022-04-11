Малыхин выплатит Двалишвили 50 тысяч долларов за поражение Яна: «Для меня спор – святое»

Временный чемпион ONE в тяжелом весе выплатит бойцу UFC Мерабу Двалишвили 50 тысяч долларов, которые россиянин проспорил грузину, заключив пари на реванш и .

После поражения Яна Малыхин опубликовал в соцсетях скрин переписки с Двалишвили, где спрашивает у него номер карты.

«Для меня спорт — это святое», – написал Малыхин.

Ян проиграл Стерлингу раздельным решением судей на UFC 273.

«Я считаю, что выиграл бой. Вы меня обокрали». Решение судей в пользу Стерлинга – спорное, зал освистал поражение Яна

Сергей Харитонов: «Советую Яну не болтать, а больше тренироваться»