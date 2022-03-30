Джон Джонс: «Чемпионский пояс в тяжелом весе – моя судьба. Это мне предначертано»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс рассказал, почему не намерен возвращаться в дивизион.

«Моя свеча в полутяжелом весе погасла. Это показал мой последний бой. Но вместо того, чтобы быть обескураженным плохим выступлением, я в восторге от нового сезона.

Это новая энергия, а мое время в полутяжелом весе подошло к концу. Сегодня я вижу это яснее, чем когда-либо.

Я визуализирую это уже два года. Я искренне верю, что чемпионский пояс в тяжелом весе — моя судьба. Это мне предначертано. Мне просто нужно продолжать работать, а все остальное придет само собой», – написал Джон в социальных сетях.

В последний раз Джонс дрался в феврале 2020-го, победив единогласным решением судей Доминика Рейеса.

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