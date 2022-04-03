Джон Джонс: «Мой план состоит в том, чтобы быть на пике формы к июню-июлю»

Бывший чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс обозначил сроки возвращения в октагон.

«Официального предложения пока не было. Но мой план состоит в том, чтобы быть на пике формы к июню-июлю», – написал Джонс.

Напомним, Джонс не дрался с февраля 2020-го, когда победил Доминика Рейеса. Позже боец перешел в тяжелый дивизион, но пока не провел ни одного поединка.

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