Генри Сехудо: «Бой Джонс – Миочич состоится. Чтобы победить такого парня, как Джон, нужна сила»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях считает, что экс-чемпион тяжелого дивизиона Стипе Миочич не сможет победить .

«Этот бой состоится. Мы действительно увидим Джонса снова в октагоне. У него творческий потенциал, а у Миочича его нет. Да, у Стипе есть нокаутирующий удар, он в свое время ярко нокаутировал Вердума, но Фабрисио сам нарвался на этот удар.

Не вижу в Миочиче сумасшедшей нокаутирующей мощи. Большим преимуществом Стипе я считаю его выносливость — он легко набирает темп по ходу поединка.

Для меня Миочич очень похож на Алекса Волкановски, но у него нет такой силы, чтобы нокаутировать Джонса. Чтобы победить такого парня, как Джон, нужна сила. Вот почему Фрэнсис Нганну и Джон Джонс доминирующие бойцы в тяжелом весе», – сказал Сехудо.

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