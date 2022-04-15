Харитонов заявил, что Петр Ян страдает звездной болезнью: «Я вижу, когда люди отрываются от земли»

Российский ветеран ММА Сергей Харитонов заявил, что топовый боец легчайшего веса UFC Петр Ян страдает звездной болезнью.

«Я ему говорю как человек постарше, который прошел этот жизненный путь. Ему еще 30 нет, а мне в этом году будет 42. Я до сих пор выступаю. Посмотрим, сможет ли он в 42 года выйти в клетку и что-то где-то показать.

Нынешняя молодежь выскочила где-то и делает из себя суперзвезд. Это звездная болезнь. Петра она не обошла стороной. Повторюсь. Добился – красавец, молодец! Тебя все поддерживают. И я в том числе.

Я же вижу, когда люди отрываются от земли. Если ты говоришь, то делай. Если ты сказал, что ты этого Стерлинга разорвешь, раскатаешь по клетке, – делай. Ты же не сделал. Все было в этом бою под диктовку Стерлинга. Ты ничего не сделал для победы», – сказал Харитонов.

Сергей Харитонов: «Яну нужен тренер, который ему по шапке даст, а не будет жопу лизать»

Петр Ян ответил на критику Харитонова: «Старый, ну ты-то куда? Тебе же говорили больше не вылезать»