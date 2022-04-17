Белал Мухаммад победил Висенте Луке в главном событии UFC Vegas 51

В Лас-Вегасе (Невада) завершился турнир UFC Vegas 51, в главном бою которого встретились полусредневесы Белал Мухаммад и Висенте Луке.

Победу единогласным решением судей забрал Мухаммад (49-46, 49-46, 48-47).

Белал не знает поражений уже 8 боев (7 побед и 1 NC), он идет на серии из трех побед подряд.

Луке, уступив в сегодняшнем поединке, прервал победную серию из четырех боев. До этого он проигрывал Стивену Томпсону в 2019 году.

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