Мухаммад раскритиковал Колби: «Он не дерется с сильными бойцами и с теми, кто сейчас на подъеме»

Топовый полусредневес UFC Белал Мухаммад заявил, что Колби Ковингтон не рискнет сразиться с лидерами рейтинга дивизиона.
По мнению бойца, Колби попытается получить поединок с бойцом легкого веса, чтобы улучшить свое положение в полусреднем дивизионе.
«Колби не дерется с сильными бойцами. Последний раз он встретился с Масвидалем, который потерпел поражения в последних двух боях. Ковингтон нанес третье поражение к ряду Тайрону Вудли.
Теперь он пытается проложить свой путь к очередному титульному бою, победив легковеса Дастина Порье. Он не прошел ни одного бойца из пятерки лучших, который действительно сейчас на подъеме», – сказал Мухаммад.
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