Мухаммад раскритиковал Колби: «Он не дерется с сильными бойцами и с теми, кто сейчас на подъеме»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Тайрон Вудли Дастин Порье Колби Ковингтон Хорхе Масвидаль Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Белал Мухаммад заявил, что Колби Ковингтон не рискнет сразиться с лидерами рейтинга дивизиона.

По мнению бойца, Колби попытается получить поединок с бойцом легкого веса, чтобы улучшить свое положение в полусреднем дивизионе.

«Колби не дерется с сильными бойцами. Последний раз он встретился с Масвидалем, который потерпел поражения в последних двух боях. Ковингтон нанес третье поражение к ряду Тайрону Вудли.

Теперь он пытается проложить свой путь к очередному титульному бою, победив легковеса Дастина Порье. Он не прошел ни одного бойца из пятерки лучших, который действительно сейчас на подъеме», – сказал Мухаммад.

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