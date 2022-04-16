UFC Vegas 51: Луке против Мухаммада, Борральо против Омаргаджиева и другие бои

В Лас-Вегасе (Невала) в ночь на 17 апреля состоится турнир UFC Vegas 51.
В главном поединке вечера подерутся топовые полусредневесы Висенте Луке (21-7-1) и Белал Мухаммад (20-3, 1 NC).
В со-главном событии турнира пройдет бой в среднем весе между Кайо Борральо (10-1, 1 NC) и Гаджи Омаргаджиевым (11-0).
Другие бои основного карда:
Мигель Баэса (10-2) — Андре Фиалью (14-5) в полусреднем весе;
Майра Буэно Силва (7-2-1) — Янан Ву (10-4) в женском наилегчайшем весе;
Пэт Сабатини (13-3) — Ти Джей Ларами (11-3) в полулегком весе;
Мунир Лаззез (9-2) — Анж Луза (9-2) в полусреднем весе.
Турнир начнется в ночь на 17 апреля в 00:30 по мск. Главный кард начнется около 06:00 по мск. Предварительный кард будет показан на канале «Матч! Боец», трансляция главного карда пройдет на «Матч ТВ».
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