Висенте Луке: «Сделаю все для досрочной победы над Мухаммадом»

Боец UFC Висенте Люке поделился ожиданиями от боя с Белалом Мухаммадом, который состоится в эти выходные в рамках UFC on ESPN 34.

«Я очень много работал над борьбой. Я на протяжении всей карьеры тренирую борьбу, так что мне под силу нейтрализовать стиль Белала.

Я буду навязывать ему работу в стойке и буду пытаться вырубить его. Но я и в партере очень опасен, я это демонстрировал в своих прошлых поединках.

Мой стиль построен на том, что я должен действовать агрессивно и искать возможности для финиша. Я думаю, он будет стараться не допустить этого. Он захочет сделать бой скучным и будет пытаться выиграть решением.

План на бой будет значительно отличаться от того, что был прошлый раз. Тогда я согласился с ним встретиться с двухнедельным уведомлением, поэтому заниматься планированием было некогда. Сейчас все по-другому.

Я хорошо изучил своего соперника и у меня есть хороший план, как победить его. Я отрабатывал несколько сценариев. Я буду готов ко всему, и вы это увидите в день боя.

Я могу вам обещать, что это будет очень агрессивный бой. Я не знаю, как все закончится, но я сделаю все для досрочной победы, нокаутом или другим способом», – сказал Люке.

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