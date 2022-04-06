Кори Андерсон: «Если Немков допустит ошибку в начальных раундах, то я воспользуюсь этим шансом и одержу досрочную победу»

Американец Кори Андерсон поделился ожиданиями от боя с в рамках финала в полутяжелом весе.

«Никогда не знаешь, получится ли у тебя одержать досрочную победу. Я лишь готовлюсь усердно на все пять раундов, а дальше видно будет.

Я знаю, что Немков будет опасен в первых раундах, и он постарается все решить в ранних раундах, но я чувствую, что нас ждет пятираундовая война. Он не останавливается, все время идет вперед.

Может быть, он начнет уставать в последних раундах, и именно в тот момент мне удастся поймать его на ошибке и завершить бой досрочно, как в случае с .

Если Немков допустит ошибку в начальных раундах, как Бейдер, то я воспользуюсь этим шансом и одержу досрочную победу», – считает Андерсон.

Бой Андерсона и Немкова состоится 16 апреля на Bellator 277 в Сан-Хосе.

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