Взвешивание UFC Vegas 51: Луке тяжелее Мухаммада, Омаргаджиев и Борральо показали одинаковый вес

В Лас-Вегасе (Невала) в ночь на 17 апреля состоится турнир UFC Vegas 51.

В главном поединке вечера подерутся топовые полусредневесы Висенте Луке и Белал Мухаммад.

В со-главном событии турнира пройдет бой в среднем весе между Кайо Борральо и Гаджи Омаргаджиевым.

Перед началом турнира состоялась церемония взвешивания:

Висенте Луке (77,56 кг) — Белал Мухаммад (77,38 кг) в полусреднем весе;

Кайо Борральо (84,4 кг) — Гадж Омаргаджиев (84,4 кг) в среднем весе;

Мигель Баэса (77,56 кг) — Андре Фиальо (77,56 кг) в полусреднем весе;

Майра Буэно Силва (61,69 кг) — Янан Ву (61,69 кг) в женском наилегчайшем весе;

Пэт Сабатини (66,2 кг) — Ти Джей Ларами (66 кг) в полулегком весе;

Мунир Лаззез (77,56 кг) — Анж Луза (77,56 кг) в полусреднем весе.

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