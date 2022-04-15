Экс-рефери UFC ответил на оскорбления Стерлинга: «Обзывательства? Серьезно? Чемпионы выше этого»

Джон Маккарти, бывший судья , отреагировал на слова .

Ранее экс-рефери заявил, что не согласен с судейством в поединке Алджамейна и , после чего американский боец разразился гневной тирадой в адрес Маккарти.

«Хорошо, я вижу, что мои слова причиняют тебе огромное беспокойство. Тот факт, что я не согласен с судейством в одном раунде, никоим образом не должен повлиять на твою жизнь.

Я сказал, что ты провел отличный бой, и это действительно так. Обзывания? Ты серьезно? Чемпионы выше этого», – написал бывший судья в соцсетях.

Джон Маккарти: «Я впечатлен Стерлингом, но он никак не мог выиграть первый раунд»

Стерлинг ответил на критику Джона Маккарти: «Не понимаю, как этот парень мог определять стандарты в ММА – он же полный болван»