Тайсон Фьюри – о Диллиане Уайте: «Многие его недооценивают, но я не из их числа, передо мной стоит огромный вызов»

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри высказался о , с которым британец 23 апреля проведет поединок в Лондоне.

«В данную минуту передо мной стоит огромный вызов в лице Диллиана. Многие недооценивают Уайта, но я не из их числа. Я уважаю его настолько, насколько он этого заслуживает.

Я тренируюсь с января, я побил все рекорды в зале. Я хорошо себя чувствую, хорошо выгляжу. Так что я не недооцениваю этого парня. Я уважаю его, как и всех остальных.

Мне необходимо хорошо тренироваться, и я отлично готов к этому бою. Поэтому с нетерпением жду этого поединка», – сказал Фьюри.

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