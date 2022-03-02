Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал отсутствие соперника Диллиана Уайта на вступительной пресс-конференции.
«Он не пришел сегодня и тем самым не позволил мне забраться в его голову. Хотя я уже в его голове, раз он принимает такие решения.
Я уже победил. У меня нет никаких сомнений, что я одержу победу. Это следует знать всем.
Почему он не пришел? Да потому что не хотел встречаться со мной. Он уже заработал свой крупнейший гонорар в карьере», – сказал Фьюри.
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