Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал отсутствие соперника на вступительной пресс-конференции.

«Он не пришел сегодня и тем самым не позволил мне забраться в его голову. Хотя я уже в его голове, раз он принимает такие решения.

Я уже победил. У меня нет никаких сомнений, что я одержу победу. Это следует знать всем.

Почему он не пришел? Да потому что не хотел встречаться со мной. Он уже заработал свой крупнейший гонорар в карьере», – сказал Фьюри.

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