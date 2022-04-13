Тайсону Фьюри грозит тюрьма за связь с главой наркокартеля

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Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри может угодить в тюрьму за связь с главой наркокартеля.

Как сообщает The Times, власти Великобритании рекомендовали нескольким боксерам, включая Фьюри, разорвать любые связи с Дэниэлом Кинаханом, возглавляющим ирландскую преступную группировку. Иначе они попадут под уголовную ответственность как соучастники.

Кинахан является основателем промоутерской компании MTK Global, у которой контракт с Фьюри. Боксер был замечен с Кинаханом в феврале в Дубае.

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