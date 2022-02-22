Тайсон Фьюри: «Господи, у меня болит голова от игр разума Уайта, в которые он со мной играет»

Чемпион WBC в тяжелом весе (31-0-1, 22 КО) отреагировал на то, что обязательный претендент на титул Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) подписал контракт на поединок.

«Бог ты мой, Диллиан Уайт подписал контракт на 8 млн долларов. Какая неожиданность. Какой же полный идиот. Разве это вообще должно быть темой для разговора?

Этот парень подписался на самый большой гонорар, который он когда-нибудь получит в своей жизни. Господи, у меня болит голова от игр разума , в которые он со мной играет. Боже, я не знаю, прихожу ли я или ухожу. В моем тренировочном лагере – бардак», – сказал Фьюри.

Сообщается, что бой Фьюри и Уайта состоится 23 апреля на «Уэмбли».

Бой Фьюри и Уайта состоится 23 апреля на «Уэмбли» (Sky Sports)

WBC подготовил специальный пояс для победителя боя между Фьюри и Уайтом