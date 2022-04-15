Тайсон Фьюри: «Сейчас все мои мысли только о поединке с Диллианом Уайтом, я не думаю о завершении карьеры»

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что в настоящий момент не думает об уходе из спорта.

При этом британец ранее неоднократно заявлял, что в ближайшее будущее может завершить карьеру.

«Если быть откровенным, в данный момент я думаю только о поединке с . Я не думаю о завершении карьеры.

Все это придет после того, как я проведу бой. Тогда мы подумаем о том, что произошло и какое будущее меня ждет», – сказал Фьюри.

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