Тренер Уайта: «Бой Тайсона Фьюри с Владимиром Кличко был ужасен»

Ксавье Миллер, тренер обязательного претендента на титул WBC Диллиана Уайта (28-2, 19 KO), поделился мыслями о предстоящем поединке своего клиента с чемпионом WBC в тяжелом весе (31-0-1, 22 КО).

«Думаю, Кличко был прав в конце его карьеры. Хоть это и была фантастическая победа Фьюри, но это не тот поединок, который каждый будет пересматривать.

Давайте быть честными, бой Фьюри с был ужасен. Их поединок не назовешь таким уж хорошим, но сейчас Тайсон стал куда более зрелищным для фанатов.

Фьюри провел пару достойных боев с Уайлдером, которые я обязательно буду пересматривать.

Думаю, именно поэтому сейчас подходящее время для такого рода поединка. Диллиану нравится участвовать в захватывающих боях, а Тайсон, похоже, сейчас идет именно по этому пути. Я уважаю его, он опытный.

Он боксирует чертовски долгое время, а значит, точно знает, что делает. Мне кажется, был для него подходящим партнером для танцев, но Уайлдер – не Диллиан.

У Фьюри очень хороший подбородок. Ему удалось оправиться от четырех нокдаунов Уайлдера, которого большинство считает сильнейшим нападающим с одним ударом в супертяжелом весе.

Диллиан тоже может убить одним выстрелом. Никому не удавалось победить одним ударом. Многие парни не смогли сдвинуть его с места. Диллиан сделал это одним ударом.

Я работаю с Диллианом уже около двух лет и хочу, чтобы он стал более совершенным бойцом, над чем я с ним и работаю. Он еще более опасный боец.

У Уайлдера есть удар правой рукой, но у Диллиана гораздо больше инструментов. Для Тайсона это другая головоломка, ему предстоит со многим разобраться», – сказал Миллер.

Тайсон Фьюри: «Господи, у меня болит голова от игр разума Уайта, в которые он со мной играет»

Бой Фьюри и Уайта состоится 23 апреля на «Уэмбли» (Sky Sports)