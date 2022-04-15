Шон О’Мэлли – о планах на титул: «Если я добуду чистые нокауты в июле и ноябре, то в следующем году подерусь за пояс»

Рейтинговый боец легчайшего веса Шон О’Мэлли заявил, что в случае двух доминантных побед в 2022 году рассчитывает подраться за титул в 2023-м.

«Если говорить конкретно о 2022 году, то я бы сказал, что буду драться в июле и декабре. Я хочу провести два поединка в нынешнем году.

До июля примерно еще 12 недель, поэтому есть время забронировать какого-то соперника на этот период. 2 июля – Международная неделя боев, я хотел бы выступить на этом турнире.

Если получу чистый нокаут в июле и чистый нокаут в декабре, то поборюсь за чемпионский титул в следующем году», – сказал спортсмен.

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