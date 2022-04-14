Эдди Хирн: «Вероятнее всего, вы увидите рядом с Джошуа несколько новых лиц»

Промоутер Эдди Хирн рассказал о команде экс-чемпиона в тяжелом весе .

«Я думаю, что у его команды будет некоторое пополнение. Очевидно, что подобные решения принимает лично Джошуа. Когда придет время, он сделает объявление на этот счет.

Мы говорили об этом с ним несколько дней назад. Скорее всего, вы увидите рядом с ним несколько новых человек. Но, могу сказать, что Энтони чувствует себя комфортно. На этот момент он тренируется, находится в отличной форме и готов сражаться.

Моя работа состоит в том, чтобы организовать бой, заключить контракт и продвигать поединок. Подготовка – это работа его команды. Я уверен, что они поступят правильно», – сказал Хирн.

Реванш с Усиком может состояться в июне или июле этого года. Хирн заявил, что скоро сможет анонсировать этот бой.

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