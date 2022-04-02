Усик – о первом бое с Джошуа: «Пересматривал его раз 8-9, каждый раз записывал в книжку свои ошибки»

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF, WBO и WBA Александр Усик поделился мыслями о первом поединке против .

Напомним, что в сентябре 2021 года украинец одержал убедительную победу единогласным решением судей. Летом 2022 года должен состояться реванш.

«Я пересматривал этот бой где-то 8 или 9 раз. Каждый раз я записывал в своей книжке, которую веду уже много лет, что я делал неправильно.

Я не записывал, что я делал правильно. Я записывал, что делал неправильно. Вспоминаю, что это был очень крутой, непростой поединок. Слава богу, я победил.

Тренер смотрел бой отдельно, я отдельно. Затем мы смотрим вместе и разбираем ошибки, которые делали. Хорошие вещи, которые мы делали, останутся, но нужно стереть из памяти плохие ошибки, которые мы делали», – сказал Усик.

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