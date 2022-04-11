Немков про бой с Андерсоном: «Были какие-то подводные камни, но в итоге поединок решили оставить»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе рассказал, что бой с Кори Андерсоном могли отменить из-за политической ситуации.

«Мой бой был под вопросом. Даже не то, что под вопросом, были какие-то подводные камни. Но в итоге додавил, бой решили оставить.

У нас все-таки не просто бой, у нас финал Гран-при, и этот нужно заканчивать.

А так, если бы бой был просто титульный, может и не было бы его», – сказал Немков.

Бой Андерсона и Немкова состоится 16 апреля на Bellator 277 в Сан-Хосе.

Кори Андерсон: «Если Немков допустит ошибку в начальных раундах, то я воспользуюсь этим шансом и одержу досрочную победу»

Федор Емельяненко – о возможном переходе Немкова в UFC: «Не все там происходит культурно и прилично»