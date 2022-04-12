Генри Сехудо: «Чимаеву нужно контролировать свои эмоции»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях оценил победу Хамзата Чимаева над на UFC 273.

«Хамзат — прочный парень, но в бою с Гилбертом я увидел, что он эмоционален. Это легко разоблачить. Поэтому вы думаете о таких парнях как Джон Джонс, Деметриус Джонсон, Жорж Сен-Пьер, «Трипл Си». Мы знаем, когда проигрываем раунд.

Думаю, что Чимаев хотел рубиться в каждом раунде. Это была заруба, потому что он ее навязал, но это не значит, что он должен всегда так делать.

Чимаеву нужно контролировать свои эмоции. Не поймите меня неправильно: Хамзат крепкий как скала, он все еще способен на что-то особенное в UFC, но я считаю, что в полусреднем весе ему приходится гонять слишком много веса», – сказал Сехудо.

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