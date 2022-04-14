Жозе Альдо вызвал на бой Стерлинга, Алджамейн отреагировал

Бывший чемпион UFC Жозе Альдо вызвал на бой чемпиона легчайшего дивизиона .

«Алджо, ты сказал, что я следующий получу по заслугам. Я принимаю твой вызов. Дэйна Уайт, пришли мне контракт скорее, пока он не передумал!» – написал Альдо в твиттере.

Стерлинг ответил.

«Эй, чувак, когда мы присядем? Нам явно есть что обсудить...

P.S. Сходи посмотри еще первый раунд. Ты неправ!» – написал американец.

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