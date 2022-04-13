Брендан Шауб – президенту UFC: «Ты обосрал Стерлинга, сказав об ошибке судей в его бою с Яном»

Бывший боец UFC Брендан Шауб раскритиковал президента промоушена за слова о спорной победе над .

Уайт сказал, что судьи ошиблись, присудив американцу победу раздельным решением.

«На президента UFC возложена ответственность: когда ты говоришь об ошибке судей, ты поставляешь Стерлинга. Ты просто обосрал его. Потому что он опроверг слова критиков и хейтеров.

Алджо заткнул всех, а глава UFC говорит: «Нет, он не выиграл этот бой». Ты же понятия не имеешь, о чем идет речь. Ты не прав, братан.

Теперь на Стерлинга выльется еще больше тупорылого хейта. И все потому что он выиграл три из пяти раундов?

Надо же понимать, какой вес имеют твои слова. А ты слишком быстро принимаешь решение и не думаешь дважды насчет своих слов. Ты подставил своего чемпиона», – считает Шауб.

А кто засудил Яна? Одного давно требуют уволить за неадекватные решения, второй – дебютант с крошечным опытом

Подводим итог краха Яна в реванше. Стерлинг – не борец, Петр подарил оба боя, а поединка с Двалишвили лучше избегать