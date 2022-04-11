Чимаев про бой с Бернсом: «Тренер остался недоволен мной. Сказал, что я подрался на 30%»

Шведский полусредневес UFC Хамзат Чимаев поделился впечатлениями от боя с Гилбертом Бернсом на UFC 273.
Чимаев победил бразильца единогласным решением судей.
«Бой пока не смотрел, видел только хайлайт. Потом посмотрю полностью. А может, не посмотрю — я не любитель, знаешь, свои бои вот так пересматривать. Нужно учиться, много ошибок сделал.
Хотел его вырубить, гонялся за нокаутом и потому много пропускал. Но так, в целом, доволен. Люблю свое дело.
Тренер после боя сказал, что я подрался на свои 30 процентов. Недоволен остался мной. Ну и сам я тоже. Я знаю, на что я способен.
Все так хайповали по поводу этого боя, будто он главный был, я зарядился на нокаут. А нужно было аккуратнее в начале работать. В следующий раз буду знать. Хороший урок.
Недооценки с моей стороны не было, я знал, что Бернс жесткий. Но не ожидал, что он такие тяжелые удары выдержит. В следующий раз встретимся — вырублю», – сказал Чимаев.
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