Сергей Харитонов: «Яну нужен тренер, который ему по шапке даст, а не будет жопу лизать»

Российский боец прокомментировал исход поединка между чемпионом в легчайшем весе и .

Ян проиграл американцу раздельным решением судей.

«Стерлинг слабее Яна как минимум раза в три по всем показателям. Но он сделал все для того, чтобы победить в этом поединке. Все грамотно, тактически сделал так красиво, что что бы там кто ни говорил, Стерлинг победил в этом бою.

А эти все диванные эксперты, лжедрузья, которые находятся рядом и говорят: «Петя, ты победил»… Петя должен сейчас услышать меня, мои слова. Не только мои, но и правильных, грамотных тренеров, которые, извините за выражение, не будут ему в буквальном смысле жопу лизать и говорить: «Ты красавец, все нормально, победил». У него должен быть тренер, который ему по шапке даст.

Ты вместе того чтобы болтать и всякой ерундой заниматься, тренировался бы лучше, подготовился, заточил свои навыки, намного круче вышел и стал бы настоящим чемпионом. У него эти шансы есть, если он будет дальше тренироваться», – сказал Харитонов.

Подводим итог краха Яна в реванше. Стерлинг – не борец, Петр подарил оба боя, а поединка с Двалишвили лучше избегать

Марлон Вера: «Петр Ян выиграл бой у Стерлинга. Он забрал 1, 4 и 5 раунды. Нельзя победить, убегая»