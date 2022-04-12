Диллашоу про бой с Сехудо: «Я был похож на наркошу»

Бывший чемпион в легчайшем весе поделился воспоминаниями от боя с .

В 2019-м Диллашоу проиграл Сехудо в первом раунде, а потом провалил тест на допинг, после чего был дисквалифицирован на два года.

«Мое тело погибало. Оно говорило мне, что у меня не получится. Процент жира в моем организме был ниже 4%.

Тогда мне казалось, что я хорошо выгляжу. Но сейчас заново пересматривая фотографии, я вижу, чтобы был похож на наркошу. Отвратительно.

Я одновременно сожалею и нет о том, что сделал. Мне известно, какая огромная работа была проделана... Знаете, я все-таки сожалею, ведь тогда бы мне не пришлось сидеть без боев целых два года», – сказал Диллашоу.

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