Сергей Ковалев 14 мая проведет бой с Тервелом Пулевым

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев узнал имя следующего соперника.
Им станет болгарский боксер Тервел Пулев. Этот бой возглавит вечер бокса компании Triller 14 мая в Калифорнии.
Поединок состоится в десятираундовом формате и пройдет в первом тяжелом весе.
39-летний Тервел Пулев является младшим братом тяжеловеса Курбата Пулева. Он стал бронзовым призером Олимпийских игр в Лондоне и не имеет поражений на профессиональном ринге.
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