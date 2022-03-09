Сергей Ковалев 14 мая проведет бой с Тервелом Пулевым

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Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев узнал имя следующего соперника.

Им станет болгарский боксер Тервел Пулев. Этот бой возглавит вечер бокса компании Triller 14 мая в Калифорнии.

Поединок состоится в десятираундовом формате и пройдет в первом тяжелом весе.

39-летний Тервел Пулев является младшим братом тяжеловеса Курбата Пулева. Он стал бронзовым призером Олимпийских игр в Лондоне и не имеет поражений на профессиональном ринге.

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