Менеджер Емельяненко: «Харитонов вновь просит крайне завышенный гонорар, а также придумывает новые правила»

Никита Бурчак, менеджер бойца , рассказал о сложностях в организации реванша с .

«Относительно слухов про 12 июня и боя с Харитоновым. Да, с нами связывались, мы действительно провели переговоры, турнир на предварительной стадии. Скорее, на теоретической стадии на данный момент.

До меня дошла информация не от организаторов данного турнира, что Харитонов вновь просит крайне завышенный гонорар, а также придумывает новые правила, где поединок должен длиться 20 минут до нокаута или сдачи. И это при том, что он высказывается о бое с Сашей, как о легком для него поединке.

Если все так, то Сергей таким образом уже не первый раз отказывается от боя, понимая, что на запрашиваемый гонорар и выдуманные правила никто не согласится. Как пример. Вспомним историю в Fight Nights c его боем против Виталия Минакова. По словам Камила Гаджиева, Харитонов тогда запросил около полумиллиона долларов.

Подводя итог по данному противостоянию: конечно реванш всем интересен, и было бы справедливо провести поединок в формате их первого противостояния, а именно по правилам ММА 3 раунда по 5 минут. Но не соглашается на бой под разными предлогами именно Харитонов», – сказал Бурчак.

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