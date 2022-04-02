Александр Усик – о телевидении: «Это большая куча дерьма, которая забирает мозг»

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBA, WBO и IBF Александр Усик признался, что не смотрит новости по телевизору.

«Вся информация, которая подается из телевизора, является слишком неправдивой. Много лет назад доказано, что это для того, чтобы двигать людьми в ту или иную сторону. Телевизор я вообще не смотрю уже много лет.

Новости я практически не читаю, поскольку знаю, что там есть много лжи. Я получаю информацию от первоисточника, поскольку давно понял, что телик – это большая куча дерьма, которая забирает мозг.

Необходимо читать книги, нормальную правильную литературу. Нужно развивать свои мозги в правильном направлении, а не смотреть телевидение. Люди ленивые, они не хотят читать, развиваться, смотрят телевидение и верят всему, что там говорят.

Из-за этого между людьми есть какие-то склоки: один сказал одно, второй – другое. А где ты это услышал? Посмотрел по телику», – сказал боксер.

Менеджер Усика: «Александр пока не готовился к бою с Джошуа, пока у нас нет даты боя»

Александр Усик: «Планы после боя с Джошуа? Я обязательно вернусь на Украину»