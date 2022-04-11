Генри Сехудо: «Если Чимаев будет так же драться с Усманом, у него возникнут большие проблемы»

Бывший чемпион в двух весовых категориях прокомментировал победу над на UFC 273.

«Это был хороший бой. Судьи приняли правильное решение, но если Чимаев будет так же драться с , то у него возникнут большие проблемы. Мы видели, как он стал обычным человеком в этом поединке.

Мне кажется, Хамзат слишком крупный для полусреднего веса. Я всегда говорил об этом. Да, он может сделать вес, но едва ли это на него влияет.

Думаю, в среднем дивизионе Чимаев опаснее, чем в полусреднем», – сказал Сехудо.

Чимаев победил Бернса единогласным решением судей.

Сехудо – о поражении Яна: «Поздравляю Стерлинга, ты прислушался к моему плану»

Чимаев – о трэштоке перед боем с Бернсом: «Я люблю тебя, брат, только уважение. Я просто делал свою работу»